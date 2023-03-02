蔡天鳳碎屍案｜警拘41歲男　涉收錢圖助罪犯潛逃　打鼓嶺堆填區搜索結束

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案，警方再拘捕多一名男子，涉嫌收取數十萬元企圖協助罪犯坐遊艇潛逃。另外，警方在堆填區找不到死者其餘的殘肢，決定結束搜索。

被捕男子41歲姓林，黑布蒙頭，晚上押返青衣長安邨的住所搜屋。他是下午在上環被警方拘捕，涉嫌協助罪犯潛逃。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫：「他是在一間租賃遊艇的公司工作。我們有理由相信他在案發後曾經嘗試收取一筆金錢，協助其中一名被告經水路離開香港。我們相信他有試圖收取一筆數十萬元的金額作為酬勞，但最終是不成事。如果我們覺得他不知情就不會拘捕他，我們就是覺得他知情，所以才拘捕他。」

案中死者被肢解後，部分殘肢仍未尋回，警方連續三天在打鼓嶺堆填區搜索都找不到，決定結束在該處的行動。

鍾雅倫：「你要明白那裡（面積）很大，經過我們與環保署計算，那裡有差不多4000噸垃圾。3000多、4000噸垃圾，我們要在裏面找到兩個或三個垃圾袋，其實是非常、非常困難。我都知道這是有少少大海撈針，但我想嘗試，好像我之前說，我不想放棄任何一個線索，很可惜找不到。」

最初發現部分殘肢的大埔龍尾村村屋，警員晚上再到屋內調查，鍾雅倫說有向死者家屬交代調查進展，暫時不解封村屋，會繼續蒐證 。