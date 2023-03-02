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警搗兩電騙集團拘13人最小15歲　扮子女騙保釋金、取信用卡資料購物轉售

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】警方搗破兩個電子詐騙集團，拘捕13人，包括3名青少年。
行動中檢獲多部手機及電話卡等。警方說其中一個詐騙集團招攬青少年，以「猜猜我是誰」方式行騙，在電話訛稱是對方的子女，因犯罪被捕要求對方給予幾萬至幾十萬交保釋金，被捕年紀最小15歲。
另外，警方亦搗破一個經營釣魚網站的集團，假扮電訊商誘使他人交出信用卡資料，再購物轉售圖利，多宗案件涉及約67萬元。
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