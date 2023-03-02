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本港上月總雨量只得1.6毫米 較正常值少九成六
i-Cable
2023年03月02日
【有線新聞】本港上月的總雨量只得1.6毫米，比正常值少96%。
上月平均氣溫是18.9度，比正常值高1.8度，每日平均氣溫最高則達22度。
天文台上月只在14日發出一次寒冷天氣警告，維持約18小時，天文台說是上月大部分時間東北季候風較正常弱，香港較正常溫暖，形容是「和暖及少雨的二月」。
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