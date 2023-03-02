藝術館明起米羅作品展　近八成首現亞洲　與畢加索、達利並稱西班牙三傑

【有線新聞】「西班牙現代藝術三傑」之一、抽象派藝術家胡安．米羅作品明天起在香港藝術館展出 。

一入展館，第一幅畫細心去看，是女人、鳥的形態，還有星星、月亮、眼睛，是米羅經常採用的視覺符號。香港藝術館館長羅欣欣：「米羅其實小時間本來他父親希望他從商，他後來17歲時真的成為一個會計文員，因為不適合工作就生病。他如何療傷？就是回到家鄉有個農莊，他便發現大自然可以醫治他心靈。我們看這些符號不只是一些簡單、抽象視覺元素，而是一些可以令自己平靜的符號。」米羅常用的標誌在這裏化為天上的星座，市民進來這裏可以盡情感受這個世界。

胡安．米羅是20世紀知名藝術大師，與畢加索、達利齊名，有「西班牙現代藝術三傑」之稱。他主張詩歌與繪畫無分界限，日常生活就地取材。60年無間斷創作，晚年作品「煙火」筆觸依然揮灑有力。羅欣欣：「他涉獵許多不同範疇，有雕塑、繪畫、板畫、公共藝術、陶瓷也有，一個如此全面的藝術家都難得一見。」

米羅94件作品首次在香港展出，逾八成首次登陸亞洲，當中11件是第一次外借。市民星期五起至6月底可以去香港藝術館參觀，一睹米羅作品的風采。