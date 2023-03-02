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屯門醫院吊機路軌外殼脫落　無人受傷

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】屯門醫院康復病房一個天花懸掛病人扶抱吊機路軌外殼脫落，無人受傷。
醫管局說吊機去年8月檢查過，當時沒有異常，每年亦會做負重測試確保系統安全，符合牌照規定；事發後已即時停用吊機，安排承辦商維修，沒有影響病人臨床服務。
全港公立醫院有約1130套不同型號的天花懸掛病人吊運系統，至今沒有收到其他異常報告。醫管局已經要求各聯網全面檢查，確保病人及員工安全。
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