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鴨脷洲留宿幼兒中心爆上呼吸道感染 17學童及3職員染病
i-Cable
2023年03月02日
【有線新聞】一間留宿幼兒中心爆發上呼吸道感染。
耀能協會鴨脷洲幼兒中心上月初開始，先後有17名三至六歲學童及3名女職員發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，當中3人要入院，經治療後已經出院。
衞生防護中心稱3人帶有呼吸道合胞病毒，1人帶有腸或鼻病毒，已建議幼兒中心消毒及將染病學童分隔。
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