返回
按輸入鍵開始搜尋

九龍塘基華小學爆發急性腸胃炎　27學童痾嘔　1人需入院

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】九龍塘中華基督教會基華小學爆發急性腸胃炎。
衞生防護中心說學校星期二起，先後有27名六至七歲學童嘔吐和腹瀉，其中一人一度留醫，當局派人到校視察後要求學校消毒及建議他們採取預防措施。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日