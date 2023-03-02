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被徵百億額外博彩稅　馬會發信稱不會裁員　促更有效率工作

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】馬會被政府徵收120億元額外足球博彩稅，行政總裁應家柏說要審慎管理成本，但不會裁員。
應家柏向員工發信，說明白同事關注被徵收額外稅款的影響，他保證會繼續投資世界級賽馬產品及人才等，亦會動用儲備，維持在未來5年批出每年至少45億元恒常捐款；同時表明不會因此裁員，但要審慎管理成本，懇請員工更有效率地工作、具策略地運用資源；又說對未來仍然樂觀，相信馬會可以克服挑戰。
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