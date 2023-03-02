G20外長會議閉幕　布林肯與拉夫羅夫短暫交談　為俄烏戰事以來首次

【有線新聞】二十國集團外長會議閉幕，美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫與會期間短暫交談，是俄烏戰事以來首次。布林肯敦促俄方恢復履行《新削減戰略武器條約》，俄羅斯指對話由美方提出，兩人在外長會就烏克蘭問題針鋒相對。

美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫，在印度出席二十國集團外長會議期間短暫交談約10分鐘。華府稱布林肯表明，美方會一直支援烏克蘭，敦促俄羅斯恢復履行《新削減戰略武器條約》，並要求莫斯科釋放被指涉間諜罪的美國前海軍陸戰隊員惠蘭。俄羅斯外交部稱，是布林肯主動提出與拉夫羅夫對話，但並非談判或會面，今次是俄烏戰事爆發以來他們首次面對面交談。

烏克蘭局勢是外長會的焦點之一，兩人針鋒相對，布林肯認為與會國家必須敦促俄羅斯立即停戰和撤軍烏克蘭，恢復國際和平及經濟穩定；拉夫羅夫批評西方國家代表將會議變成「鬧劇」，意圖將經濟衰退的責任推卸予莫斯科。

外長秦剛指應踐行真正多邊主義，堅持平等對話，國際上的事應由大家商量，不能搞強權政治、甚至陣營對抗，強調中方始終站在和平一邊，積極勸和促談。

東道主、輪任主席國印度外長蘇傑生稱，與會成員國在涉及相對不發達國家，如加強多邊主義、氣候變化等議題，普遍達成共識，但在俄烏戰事上存有分歧，最終未能達成聯合公報。