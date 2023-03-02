認知障礙八旬婦離開天水圍醫院後失蹤　警籲提供消息

【有線新聞】一名有認知障礙的85歲女子，在天水圍醫院急症室看醫生後失蹤。

該名女病人早上約6時因為胸痛由救護車送院治理，到約11時半離開，天水圍醫院晚上接獲家人通知，說她仍然未回到家，隨即報警及安排保安員搜索。

這名85歲女子身高約1.5米，肥身材、圓面型、黃皮膚及微曲白髮，離開醫院時穿紅色外套及長褲，呼籲公眾如果見到她盡快聯絡警方。