尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片

【有線新聞】尖沙咀酒店地盤四級火，燒了逾9小時，於今早8時30分大致救熄，火勢波及附近幾座大廈，包括喜來登酒店及重慶大廈。

大廈多層起火，火勢非常猛烈噴出火舌，迅速蔓延全座，不足一小時已燒通頂。地盤部分支架懷疑被燒斷，不斷有碎片跌落街。大量火屑飄到半空，跌下附近街道。地面亦有多個火頭，燒著放在路邊的貨斗，消防來到射水撲火。

現場是尖沙咀中間道11號一個正在興建的酒店地盤，消防晚上11時11分接報發生火警，約半小時後升為三級火，到凌晨1時46分升為四級火，猛烈的火勢連對岸的港島都可看見。

消防員嘗試用各種方式灌救，包括上到對面大廈天台向地盤射水，但不成功。又嘗試升起雲梯近一點開喉，但敵不過強勁的風勢，水柱被吹回來。其間更險象環生，大量棚架及碎片跌下，火場有鐵皮掉下，隨風飄到彌敦道。警方擔心在場人士危險，隨即擴大封鎖範圍，記者要後退至漢口道附近，才可以繼續採訪。

到凌晨3時，猛烈火勢集中在頂樓，大量濃煙冒出，天秤的駕駛室著火，大批居民及酒店住客落樓圍觀，部分人受大火影響疏散。朱先生：「味道傳到K11那邊都能聞到，聲音（聽到）有數下，砰了數下， 好像拍電影、災難片般，砰！砰！砰！」火勢波及附近的大廈，燒到天台及一些雜物，消防派人在附近大廈戒備，防止火勢蔓延。