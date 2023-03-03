鄭文聰稱企業能在港實踐理念　倘成功可推廣至其他地區

【有線新聞】環保工業家鄭文聰接受香港國際財經台專訪，說香港對各地企業而言，是一個實踐理念的好地方，如果取得成功，就代表同樣可應用於其他國家或地區。

正昌環保科技集團董事總經理鄭文聰：「香港對任何人而言都是一個試驗平台，特別是內地及世界其他國家，因為香港是一個小城市，如果能在香港取得成功，就可以推廣到不同市場。例如食水循環再用，人人都需要水，在香港我們重用食水，透過回收污水轉化成食水，或海水化淡，已被廣泛使用，我們可以將這些技術應用在世界各地。（例如？）在中東、甚至內地，很多地方缺乏水資源，所有一帶一路沿線地區，也可受益於這些水資源，這是個很重要的技術。」