尖沙咀地盤四級火｜過去十年香港曾兩度發生四級火　包括淘大迷你倉大火

【有線新聞】過去十年香港發生過兩次四級火。

2016年淘大迷你倉大火，超過四日才救熄。2名消防員，高級消防隊長張耀升、消防隊目許志傑殉職，另外12名消防員受傷，死因庭去年裁定2名殉職消防員死於不幸。

2019年11月荃灣西大涌道與白田壩街交界，當時興建中的國際企業中心三期地盤起火、無人受傷，火警歷時約7小時。