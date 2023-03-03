交椅洲人工島二變三　土拓署：對造價影響不大　不擔心商業地過剩

【有線新聞】土木工程拓展署說，交椅洲填海項目由2個人工島改為3個對造價影響不大，又不擔心將來商業地供應過剩。

土木工程拓展署署長方學誠：「最主要是海岸線長了一點點，佔整體大概是多2至3%成本，生態環境是我們最主要考慮因素。2030+、跨越2030規劃遠景與策略，清楚交代香港中至長期土地需求及可能供應項目等等，確認交椅洲人工島上的土地發展，連同北部都會區同一時間做，才可滿足香港土地長遠需求。