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交椅洲人工島二變三　土拓署：對造價影響不大　不擔心商業地過剩

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  • 2023年03月03日
【有線新聞】土木工程拓展署說，交椅洲填海項目由2個人工島改為3個對造價影響不大，又不擔心將來商業地供應過剩。
土木工程拓展署署長方學誠：「最主要是海岸線長了一點點，佔整體大概是多2至3%成本，生態環境是我們最主要考慮因素。2030+、跨越2030規劃遠景與策略，清楚交代香港中至長期土地需求及可能供應項目等等，確認交椅洲人工島上的土地發展，連同北部都會區同一時間做，才可滿足香港土地長遠需求。
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