尖沙咀地盤四級火｜消防指火場只有臨時裝備、增救火難度　部分道路仍未解封

【有線新聞】尖沙咀火勢大致救熄，消防指興建中的大廈高48層，目前只有臨時消防裝備，增加了救火難度，其間疏散附近170人，起火原因仍在調查。受火警影響，尖沙咀一帶多段道路封閉，超過20條巴士線要改道。

大廈天台於清晨仍有濃煙冒出及見到零星火光，部分棚架燒到塌下，吊船卡在棚架外。 火勢早上7時半受包圍，至8時半大致救熄，消防員繼續射水降溫，防止死灰復燃，中間道路面留下大量掉下來的竹枝。

消防說出動了約250名消防及救護員66輛消防車，2條喉及3隊煙帽隊灌救。消防處副消防總長姜世明：「大廈是一幢興建中的大樓，所以大廈內見到的消防裝置設備未投入使用，工地內只有一些臨時消防設施，我們需要大量人手供水到不同樓層滅火，所以我們需要面對不少挑戰。大廈興建中，有大量建築材料，例如木板、鐵枝等大大阻礙推進。」消防說大廈高層首先起火，成因仍在調查中，亦派出坍塌搜救專隊評估大廈外牆棚架是否安全。

有部分地盤工友早上來到現場才知道不能工作，判頭說要等清拆危險物品以及待保險公司檢查後才可復工，估計至少需時一星期。

火警波及附近至少五幢大廈，包括遠東大廈、喜來登酒店、重慶大廈、H Zentre以及緬甸臺恆星樓。H Zentre其中一層平台有家具燒焦，部分玻璃圍欄碎裂。相鄰的國際電信大廈天台和平台亦堆滿大量竹枝和雜物。

起火的地盤是尖沙咀海員之家俱樂部重建項目，由帝國集團投資60億元發展，預計重建成酒店及私人會所設施。去年9月21日，地盤8樓的棚架曾起火，約50名工人要疏散。

下午1時左右，彌敦道尖沙咀往佐敦方向重開，但往尖沙咀方向部分路段，以及中間道仍然封閉，附近一段梳士巴利道，往紅磡方向部分行車線受影響。

當局下午安排工人執走地盤跌下來的竹枝，又出動吊臂車協助工人接近懸掛在半空的吊船，用了約1小時將它扶正，綁上吊臂運回落地面，吊船支架勾住了破爛的圍網。斥資重建大廈的帝國集團回應傳媒查詢指，正全力配合政府部門調查今次火警，責成了承辦商適當跟進。

消防處晚上在社交媒體指會成立專責小組調查火警起因，研究如何改善建築工地的防火安全；高空拯救專隊及坍塌搜救專隊正在穩固及拆除可能會跌下來的物件。處方亦會與屋宇署利用無人機勘探火場的外牆，評估大廈的結構情況。