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兩會｜吳秋北倡港府購買大灣區現樓作公屋
i-Cable
2023年03月03日
【有線新聞】全國政協及人大會議明日及後日在北京揭幕，有準備出席會議的港區人大代表指，會提案建議允許港府在大灣區城市買現樓作為香港公屋。
港區人大代表吳秋北表示，內地現時有不少商品房滯銷及閒置，香港十分需要房屋供應，若以香港建屋某個百分比的成本購置這些房屋是十分划算。
他指，建造公營房屋一個可能要幾十萬，有些要接近100萬，而這個價錢可以於內地購置不少單位，因此這個提案是幾贏的。
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