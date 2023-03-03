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焚化爐I·PARK 1｜首批預製組件由珠海運抵港　料第三季裝嵌　將每日處理3,000噸廢物

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  • 2023年03月03日

【有線新聞】本港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK1，在珠海預製的首個巨形機電組件經水路運到石鼓洲外海人工島，預製組件建築將加快工程進度，整個設施預計2025年啟用。

鍋爐燃燒組件重6,000公噸，經水路由珠海運到石鼓洲外海人工島IPARK 1工地足足用了3日。環保署首席環境保護主任鄧偉權：「浪不可以高過1米，還有風不可以多於每秒5米就著潮汐和躉船的平衡很多時候都要使用壓水艙需要實時地一直看著變化和潮汐的變化去處理運送。」

鍋爐在珠海預製的組件有十二件，包括今次運送的鍋爐燃燒組件就佔六件，未來會陸續送到人工島。鄧偉權：「我們其實是兩邊（香港和珠海）同步一起進行，因爲你看見現在施工在地盤上大部分的土木工程可以同時進行。」所有組件預計今年第三季完成運送，再進行裝嵌同最後測試。

I·PARK 1啟用後預計每日處理3,000公噸都市固體廢物，焚化過程產生的熱能可以轉化為電，大約足夠十萬戶使用。鄧偉權：「轉廢為能之外，將固體廢物的體積縮減九成，相對地用少點地，也環保一些。」整個設施預計2025年啟用。


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