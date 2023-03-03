焚化爐I·PARK 1｜首批預製組件由珠海運抵港　料第三季裝嵌　將每日處理3,000噸廢物

【有線新聞】本港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK1，在珠海預製的首個巨形機電組件經水路運到石鼓洲外海人工島，預製組件建築將加快工程進度，整個設施預計2025年啟用。

鍋爐燃燒組件重6,000公噸，經水路由珠海運到石鼓洲外海人工島IPARK 1工地足足用了3日。環保署首席環境保護主任鄧偉權：「浪不可以高過1米，還有風不可以多於每秒5米，就著潮汐和躉船的平衡，很多時候都要使用壓水艙，需要實時地一直看著變化和潮汐的變化去處理運送。」

鍋爐在珠海預製的組件有十二件，包括今次運送的鍋爐燃燒組件就佔六件，未來會陸續送到人工島。鄧偉權：「我們其實是兩邊（香港和珠海）同步一起進行，因爲你看見現在施工，在地盤上大部分的土木工程，可以同時進行。」所有組件預計今年第三季完成運送，再進行裝嵌同最後測試。

I·PARK 1啟用後預計每日處理3,000公噸都市固體廢物，焚化過程產生的熱能可以轉化為電，大約足夠十萬戶使用。鄧偉權：「轉廢為能之外，將固體廢物的體積縮減九成，相對地用少點地，也環保一些。」整個設施預計2025年啟用。