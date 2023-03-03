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兩會｜李家超明訪京 列席全國人大會議開幕儀式
i-Cable
2023年03月03日
【有線新聞】行政長官李家超將列席全國人大會議開幕儀式。
儀式周日舉行，李家超明日下午將啟程前往北京，下周一返港。他離港期間由政務司司長陳國基，署理行政長官職務。
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