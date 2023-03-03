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盧寵茂：公私營醫療機構應目標一致　為市民提供優質服務

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  • 2023年03月03日
【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說，公私營醫療機構不應各走各路，應目標一致，為市民提供優質醫療服務。
盧寵茂：「香港的醫療制度一直都是行雙軌制，有些人會說是分道揚鑣、各走各路，但我會說是殊途同歸、目標一致，我們醫學界的目標都是為市民提供優質的醫療服務，我們絕對不應該，公私營服務是不應各走各路、分道揚鑣。」
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