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兩會｜夏寶龍今早晤港區政協 稱屬「千挑萬選精英」 冀為一國兩制發揮雙重作用
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2023年03月03日
【有線新聞】全國政協及人大會議明及後日在北京揭幕，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在北京會見新一屆港區政協委員。
港區政協委員昨日乘包機到北京，夏寶龍今早到他們下塌的酒店，據了解會面歷時約20分鐘，夏寶龍形容他們是千挑萬選的精英，希望委員要有光榮感，履職盡責，為國家及一國兩制發揮雙重作用。消息引述夏寶龍說，今次是代表港澳工作小組與委員見面，希望日後繼續多溝通。全國政協今日在人民大會堂舉行預備會議，議程包括審議通過主席團名單。
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