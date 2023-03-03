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類鼻疽｜筲箕灣68歲男上周確診　今年暫錄3宗

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  • 2023年03月03日
【有線新聞】本港新增一宗類鼻疽確診個案。
衞生防護中心指，68歲男患者有糖尿病和高血脂，住在筲箕灣，上月24日因發燒、頭暈、淋巴結腫大等，到東區醫院急症室求醫，同日入院，現時情況穩定。本港今年錄得3宗類鼻疽個案，去年共有46宗，其中30宗是去年8月起發生，患者都是居於深水埗。
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