俄羅斯指控恐怖分子越境施襲烏克蘭否認

【有線新聞】俄羅斯指控烏克蘭恐怖分子越境襲擊，至少兩死、一名兒童受傷。烏克蘭否認施襲，反斥俄方試圖將發動戰爭合理化。有自稱俄羅斯反政府武裝成員，稱已進入俄羅斯戰鬥，並呼籲民眾反抗。

網上流傳片段，有自稱「俄羅斯志願軍」的反政府武裝組織成員，聲稱越過俄烏邊界。在布良斯克地區對抗普京政權及解放俄國人民，強調不會襲擊平民，同時呼籲俄羅斯民眾反抗血腥政權。

俄羅斯指控有來自烏克蘭的民族主義破壞分子，在布良斯克向平民車輛開槍，造成傷亡，另外四名俄軍士兵觸雷受傷。聯邦安全局指，當地情況已受控，檢獲地雷等大量爆炸品，又聲稱以大規模炮擊，將施襲者趕回烏克蘭。