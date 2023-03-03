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俄羅斯指控恐怖分子越境施襲烏克蘭否認

  • i-Cable
  • 2023年03月03日

【有線新聞】俄羅斯指控烏克蘭恐怖分子越境襲擊，至少兩死、一名兒童受傷。烏克蘭否認施襲，反斥俄方試圖將發動戰爭合理化。有自稱俄羅斯反政府武裝成員，稱已進入俄羅斯戰鬥，並呼籲民眾反抗。

網上流傳片段，有自稱「俄羅斯志願軍」的反政府武裝組織成員，聲稱越過俄烏邊界。在布良斯克地區對抗普京政權及解放俄國人民，強調不會襲擊平民，同時呼籲俄羅斯民眾反抗血腥政權。
俄羅斯指控有來自烏克蘭的民族主義破壞分子，在布良斯克向平民車輛開槍，造成傷亡，另外四名俄軍士兵觸雷受傷。聯邦安全局指，當地情況已受控，檢獲地雷等大量爆炸品，又聲稱以大規模炮擊，將施襲者趕回烏克蘭。
總統普京批評是新納粹主義的恐怖襲擊，事件印證俄羅斯出兵烏克蘭的決定正確。
烏克蘭指責俄軍持續空襲，扎波羅熱有民居中彈。當局否認在俄羅斯發動襲擊，斥責對方蓄意挑釁，藉威嚇國民將入侵烏克蘭合理化。
俄羅斯當局指，烏克蘭近期多次以無人機攻擊俄羅斯境內設施，更有無人機飛至距離首都莫斯科約100公里範圍，烏克蘭一直拒絕承認。
至於有白俄羅斯反對派早前指，成功以無人機摧毀當地俄軍A-50預警機，白俄羅斯國營電視台發放片段，顯示A-50預警機正常起飛，又指基地受襲是假消息。
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