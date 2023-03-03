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無業漢犯謀殺罪兩度上訴　上訴庭視酒精依賴作減責因素　改判誤殺囚12年9個月

  • i-Cable
  • 2023年03月03日
【有線新聞】一名男子六年前被一名無業漢用刀刺死，無業漢謀殺罪成後兩度上訴。上訴庭改判他誤殺罪成，判囚12年9個月。
事發在2016年12月，案情指被告在大埔一個商場附近經常通宵飲酒。案發當日下午多次向死者及其兒子搭訕，雙方之後發生爭執，被告回家拿刀折返現場刺死死者。上訴庭認為53歲被告對酒精有依賴，可視作減責因素，改判誤殺罪成，但認為他上訴得直及案件重審時無承認誤殺，不傾向扣減三分一刑期，判處他入獄12年9個月。
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