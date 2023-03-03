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印日美澳舉行四方安全對話外長會談
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2023年03月03日
【有線新聞】美國、日本等四國外長，舉行四方安全對話外長會談。在北京，外交部指各國不應搞排他封閉小圈子。
會議由印度外長蘇傑生主持，跟日本外相林芳正、美國國務卿布林肯以及澳洲外長黃英賢。四國代表繼去年9月後，再一次舉行會談。會上討論了如何支持烏克蘭，會後聯合聲明，重申對自由開放印太地區的承諾，堅決支持法治、主權和領土完整，強烈反對任何單邊行動改變現狀，並提到關切在東海及南海，對海洋秩序構成挑戰的行徑。
林芳正直言，只要中國遵從國際法規，中方與四方安全對話國家之間，不會發生衝突問題。
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