印日美澳舉行四方安全對話外長會談

【有線新聞】美國、日本等四國外長，舉行四方安全對話外長會談。在北京，外交部指各國不應搞排他封閉小圈子。

會議由印度外長蘇傑生主持，跟日本外相林芳正、美國國務卿布林肯以及澳洲外長黃英賢。四國代表繼去年9月後，再一次舉行會談。會上討論了如何支持烏克蘭，會後聯合聲明，重申對自由開放印太地區的承諾，堅決支持法治、主權和領土完整，強烈反對任何單邊行動改變現狀，並提到關切在東海及南海，對海洋秩序構成挑戰的行徑。 林芳正直言，只要中國遵從國際法規，中方與四方安全對話國家之間，不會發生衝突問題。