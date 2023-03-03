律政司副司長張國鈞周日啟程訪問歐洲四國

【有線新聞】律政司副司長張國鈞星期日啟程訪問歐洲四個國家。

張國鈞會到訪意大利、奧地利、瑞士和荷蘭，與國際統一私法協會、海牙國際私法會議及聯合國國際貿易法委員會舉行會議，亦會出席多場研討會發表演講，及與國際組織領袖及政商界會面。下星期六由海牙返港。