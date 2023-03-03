高鐵｜下周六起恢復廣東省長途車　下月起全面復運　通車個半月日均逾2.3萬人次

【有線新聞】高鐵西九龍站下周六起恢復廣東省內長途列車服務，車票下星期二預售；至於往來上海、北京等全國班次則會在下月1日全面復運。

高鐵自一月中重投服務，只提供短途班次，往來深圳北、廣州南及廣州東等。下星期六起，廣東省內長途列車服務亦會恢復，市民選乘往來潮汕、汕頭和肇慶東的班次，可到達潮陽、佛山西、惠州南及汕尾等11個中途站，屆時每天列車班次將由現時77班增加至102班。至於來往上海、北京等全國長途班次，則要待下月1日才全面復運。

運輸及物流局局長林世雄：「首先我們希望開展（廣東）省內的長途服務，因為這方面涉及省內，我們較易處理。至於省外到全國各地，我早前說過需要較多時間處理，這也是在我們預計回復長途服務的時間表內。」

另外，下星期六起，每天首班由西九龍開往廣州東的列車將不停福田及東莞，車程預計縮短至89分鐘；首班由廣州南開往西九龍的班次則提前於早上7時5分開出。

高鐵重新通車一個半月，每天平均客量超過2.3萬人次，林世雄說會確保列車有序運作。林世雄：「這些長途車是內地營運，所以在這方面，我們覺得對我們人手安排彈性更高，這方面我相信可以配合旅客需要。」他又說本月內會完成檢討港鐵票價調整機制，適時向公眾匯報。