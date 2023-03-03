初選案｜辯方開始盤問區諾軒　多個政黨憂功能界別難否決預算案

【有線新聞】民主派初選案第19日審訊，辯方開始盤問首名控方證人、即認罪的被告區諾軒，他提到多個政黨曾憂慮不能輕易同意否決財政預算案。

區諾軒開始接受辯方盤問，首日由代表鄭達鴻和梁國雄的大律師潘熙提問。區諾軒確認2021年7月至8月期間曾就初選案七次向警方錄口供，其中一份供詞提及與公民黨梁家傑會面。該次會面曾爭議用甚麼手段落實五大訴求，對於很多民主派人士，他們的想法是不一定要癱瘓議會，或者迫特首下台，不同政治光譜的人會有不同想法。

公民黨曾擔心功能組別議員會很難背棄業界去否決預算案。辯方問公民黨的擔心是否有其他政黨都有相同看法，舉例問若財政預算案有全民退休保障，社民連就會投贊成票；區諾軒同意，稱經常在民主黨、公民黨、社民連聽到同類的擔憂，而直到2020年5月，各政黨仍有這個擔憂。

區諾軒提及2020年2月他和戴耀廷與公民黨會面，區諾軒確認受審的被告鄭達鴻不在場。

另外，控方讀出各被告的承認事實，披露警方於2020年12月根據《港區國安法》實施細則，向獨立媒體、立場新聞、蘋果日報以及壹傳媒發出提交物料令，要求遞交相關資料。

林卓廷和黃碧雲的承認事實只提及他們個人參加初選、提交報名表、選舉工程單張等，沒有提及民主動力、抗爭派記者會或者其他涉案人士。

何桂藍的承認事實就沒有提及「墨落無悔」聲明書，或者抗爭派記者會。她的代表大律師指會就警方搜獲物品的證物鏈提出爭議。