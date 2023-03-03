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高才通｜賀建奎一度獲批涉失職？ 區嘉宏：已進行改善、入境處都是做實事
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2023年03月03日
【有線新聞】曾判囚的內地科學家賀建奎，早前一度獲批高才通簽證來港，入境處處長區嘉宏被問到處方有否漏招及失職，他指會繼續檢視現行政策有沒有需要改善。
區嘉宏：「高才通計劃只推出了一段短時間，即時見到有改善的地方，已進行改善，在上月22日要求申請人申報犯罪記錄。我們是務實的政府，亦是一個團隊，我們入境處都是做實事，推出一些政策，有需要作出調整便適時會做。」
全港換領身份證計劃今（3日）結束，截至上月28日，入境處簽發超過800萬張新智能身份證，仍未換證的市民下周一起可到四間延長服務時間的人事登記辦事處，包括港島、九龍、觀塘及屯門辦事處辦理換證。
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