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尿片「期貨」｜網店突加「定額差價」　家長要求全數退款不果　消委會收13宗投訴

  • i-Cable
  • 2023年03月03日
【有線新聞】一家嬰兒用品網店以浮動價格預售尿片套票，顧客換購產品時可按不同品牌補回相應「定額差價」，有家長不滿商戶近日突然調整差價，令他們失預算。消委會說本月至今接獲13宗相關投訴。
涉事的是一家本地網店，主要售賣日本尿片等嬰孩產品，價錢較市價低，吸引不少家長以預繳方式買套票。套票的價格會因應日圓滙率等不同因素調整，一張的售價由50至100元不等，家長一般補回10至30元定額差價，就可以訂購尿片。
Carol和Suki都是這間網店的常客，二人合共持有約130張套票，曾試過以最高價90多元買入。
Carol：「其實我最貴在93元買入。如果我用93元加28元買到一包Pampers尿片，不如我到惠康購買，行貨還多幾片，可能划算一點。我買套票是希望將價格固定在一個位，如果我固定不了，我就不用買套票。今次要說到28元，下次可能隔三個月、可能說要補48元，那麼其實我是『硬食』。」
她們曾要求店舖退款，不過店舖只願意賠償套票的最低價格。Suki：「你現在退款以最低價格退，又好像失了蹤一樣。你要不跟回以前的條款、給回我們購買時的條款，例如我買那一款尿片的價錢。你跟以前的做法便可以，其實很簡單。
我們聯絡過涉事商店，他們說暫不作回應，不過在社交平台就說會提供回贈抵銷加幅，保證一年內不會加差價。消委會指商戶是否有違反商品說明條例，需視乎商戶對差價的陳述，有沒有隱藏加差價的可能性。
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