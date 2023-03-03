返回
按輸入鍵開始搜尋

九龍塘基華小學增至40學童腸胃炎不適　活力午餐稱與飯盒無關

  • i-Cable
  • 2023年03月03日
【有線新聞】九龍塘中華基督教會基華小學感染急性腸胃炎的學童增至40人，衞生防護中心指是諾如病毒引起，不涉及進食飯盒。
學校再多13名學童嘔吐及腹瀉，累計40人不適。衞生防護中心指最先發病的學童星期二在課室嘔吐，入院後確診諾如病毒，鄰近課室其後陸續有學童不適，他們沒有進食共同食物或飯盒，相信較大機會屬於人傳人或環境污染，不涉及食物中毒；其他樓層的班別暫未有爆發。中心指受影響學童未來數天或再增加，已派人到學校視察，提醒要徹底消毒環境。午膳供應商「活力午餐」發聲明，澄清與腸胃炎個案無關。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日