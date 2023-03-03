九龍塘基華小學增至40學童腸胃炎不適　活力午餐稱與飯盒無關

【有線新聞】九龍塘中華基督教會基華小學感染急性腸胃炎的學童增至40人，衞生防護中心指是諾如病毒引起，不涉及進食飯盒。

學校再多13名學童嘔吐及腹瀉，累計40人不適。衞生防護中心指最先發病的學童星期二在課室嘔吐，入院後確診諾如病毒，鄰近課室其後陸續有學童不適，他們沒有進食共同食物或飯盒，相信較大機會屬於人傳人或環境污染，不涉及食物中毒；其他樓層的班別暫未有爆發。中心指受影響學童未來數天或再增加，已派人到學校視察，提醒要徹底消毒環境。午膳供應商「活力午餐」發聲明，澄清與腸胃炎個案無關。