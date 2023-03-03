播錯國歌｜港協暨奧委會：冰球協會未按指引領工具包　下周五前須提交報告

【有線新聞】冰球世錦賽播錯國歌事件，據悉香港冰球協會未執行播國歌指引，港協暨奧委會要求他們下周五前提交調查報告。

港協暨奧委會說據他們了解，香港冰球協會出發比賽前未有按指引向他們索取工具包。港協暨奧委會要求冰協詳細調查及解釋為何未執行指引，並要求國際冰球總會提交調查報告；他們又重申已經去信各個國際及亞洲單項運動聯會，嚴正要求他們必須使用中國香港隊伍或代表提供的正確版本國歌，絕不可以自行透過非官方途徑下載。