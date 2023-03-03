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大灣區航空擬購15架波音737MAX　同系兩度空難曾遭禁飛　林世雄：已告一段落

  • i-Cable
  • 2023年03月03日
【有線新聞】大灣區航空將購入15架波音737MAX客機，同系列客機曾發生嚴重空難，被香港民航處禁飛近三年。運輸及物流局局長林世雄說事件已告一段落，對飛機的安全有信心。
林世雄：「民航處會做好把關工作。之前的民航事件，其實民航界的調查已完成，所以在這方面、對於它的安全我是有信心的。」
大灣區航空與波音簽約，未來三年購入15架737-9客機，同系列客機的兩次空難導致300幾人罹難。大灣區航空指短期內會開設前往大阪及馬尼拉等航線，新客機可以配合發展，所以有需要增聘人手及擴展機隊。
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