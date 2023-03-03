港九學界田徑賽第一組　男拔、女拔衛冕團體總冠軍

【有線新聞】港九學界田徑賽第一組，拔萃男書院、拔萃女書院，分別贏得男女子全場總冠軍。

隨著防疫限制逐步放寬，今個學期回復至三個比賽日，一班啦啦隊不但可以回到運動場打氣，除下口罩叫得更落力

完成兩個比賽日後，男、女拔萃分別在總成績領先。

女子100米焦點落在，100欄刷新香港U18紀錄的白凱文，及200米刷新紀錄的李紫桃身上，最終港大同學會書院的李紫桃跑出12秒1，以0.22秒險勝女拔的白凱文。

拔萃男書院的隊長朱洛言，這天要兼顧連同接力在內，一共三項決賽，先在800米打破紀錄，去到第二項的1500米，看他可不可以再奪金牌。

朱洛言在800米贏了周凱揚，這場1500米大部份時間領先，但在最後階段，被上屆亞軍周凱揚從後追上，齊齊破紀錄，周凱揚造出4分02秒02首名過終點，第二的朱洛言時間是4分03秒23。

最後的接力得分雙倍計，男拔6項贏足6項，總成績以587分，299分的優勢大勝喇沙書院，成功衛冕男子組總冠軍。

拔萃男書院隊長朱洛言︰「隊員已經發揮得很好，已經盡力了，特別是接力，大家都出盡全力。」

女拔成功達成15連霸，總成績534分，以87.5分力壓德望學校。

拔萃女書院隊長謝幸錡︰「我們可能覺得都會給她們很多壓力，但都告訴她們不要擔心，希望她們好好享受，最後她們都有很好的成績，我們感到好欣慰。」