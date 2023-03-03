諾貝爾和平獎得主比亞利亞茨基　遭白俄指控資助反政府示威　判監10年

【有線新聞】獲得上年度諾貝爾和平獎的白俄羅斯人權領袖、春天人權中心創辦人比亞利亞茨基被判監10年。

白俄官方傳媒公開當地周五的審訊片段，60歲的比亞利亞茨基坐在犯人欄前排。春天人權中心指另外3名中心成員，包括流亡海外的一人，分別判監7至9年。他們被指資助反政府示威，即資助嚴重違反公共秩序的組織，又被指透過走私獲得75萬多白俄盧布，被法院下令充公。國際多個人權組織日前發表聯合聲明，要求當局放人及撤銷控罪。