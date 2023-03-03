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葵涌小一生誤打高濃度疫苗　衞生防護中心醫護涉稀釋出錯停職

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  • 2023年03月03日
【有線新聞】一名小學生被注射濃度過高的四痘混合疫苗，衞生防護中心發現是醫護人員稀釋疫苗時出錯，已經被停職。
今次出錯涉及衞生署「到校疫苗接種服務」。事發星期一早上，衞生防護中心學童免疫注射小組到葵涌聖公會仁立紀念小學，為超過230名學童打針，其中約110人接種俗稱「四痘混合疫苗」的麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗；打完針後核對紀錄，發現疫苗劑數有偏差。
調查後發現有醫護人員準備其中一支疫苗時，未有按正確程序稀釋，一名小一學生打了濃度高於正常劑量的針。中心調查後認為涉及人為錯誤，暫停該名醫護人員的職務，並隨即聯絡校方及家長解釋事件，安排專家為學童診斷。目前學童如常上學，未有嚴重身體反應。
衞生防護中心又說根據文獻及兒科專家意見，打多了劑量不會影響免疫反應或疫苗的效益，但有可能增加不良反應。有藥劑師認為要觀察多少少時間才知道有無長期影響。
香港醫院藥劑師學會會長崔俊明：「如果高了一些劑量，副作用跟正常劑量相若，針口紅腫痛以及輕微發燒，或者食欲不振出現。何時知道有長期影響？疫苗在大約第十四日，身體就會製造抗體，到時候就會知道身體是否對疫苗有反應。」
崔俊明又說「四痘混合疫苗」要存放在攝氏2至8度的環境，最多可以在室溫擺8小時，所以通常會運去學校才稀釋，根據指引應該要有人監察，「一般來說這個稀釋程序是比新冠疫苗的復必泰更加簡單。會不會稀釋期間有同事應該負責核實的（卻）走開了，或者負責抽取稀釋液的同事沒有叫另一個同事幫忙核實，這個都要去看。」
衞生防護中心認為今次屬於單一事件，已經檢討工作程序，敦促同事必須遵從接種指引，向學校、學生和家長致歉。
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