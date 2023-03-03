澤連斯基接待拉脫維亞總統向陣亡烈士獻花 簽聯合聲明支持烏加入北約

【有線新聞】拉脫維亞總統夫婦到訪烏克蘭，表明支持對方加入北約，又指北約應準備長期阻嚇俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基則促請歐盟各國等維持制裁力度，以削弱俄羅斯製造武器的能力。

拉脫維亞總統萊維茨到訪西部利沃夫，澤連斯基夫婦接待，並一同到墓園向俄烏戰爭中喪生的烈士獻花。澤連斯基指萊維茨此次是開戰後第三度到訪，象徵意義重大，感謝對方的支持。

兩人隨後又舉行會談，並簽署聯合聲明，宣示拉脫維亞支持烏克蘭成為北約成員國；萊維茨又指北約應準備好長期震攝阻嚇俄羅斯。

烏克蘭總理什米加爾同日亦促請北約各成員國，對烏克蘭加入的申請作出實質決定，指烏克蘭實際已在北約內，正以北約的裝備和標準作戰，將為7月在立陶宛舉行的北約峰會作好準備；至於加入歐盟則有多項涉簽證及關稅等措施有待落實。

什米加爾又交代了多項內政及經濟狀況，指國債金額自年初起已增加了130億美元，至合共1,110億美元；又指開戰後流失了300多萬個就業崗位。什米加爾又指，目前政府沒有重大調動，但會繼續推動改革，並在打擊貪腐有重大進展。他同時提到俄羅斯接連攻擊能源網絡，但現時已可生產足夠電力，並會繼續以防空設備加強保護。

美國白宮同日宣布，對烏克蘭增加4億美元援助，包括提供導向多管火箭炮彈藥，還有裝甲架橋車等。

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