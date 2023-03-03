返回
按輸入鍵開始搜尋

印尼雅加達燃料庫大火多人死傷

  • i-Cable
  • 2023年03月04日
印尼雅加達燃料庫大火多人死傷
【有線新聞】印尼雅加達燃料庫大火，至少15人死亡，近50人受傷，另有16人失蹤。
現場多棟建築被燒毀，剩下大片頹垣敗瓦，救援人員繼續在現場搜救，用擔架抬走死傷者。
燃料庫周五晚起火，火勢迅速蔓延至附近民居，焚燒超過兩小時，造成多人死傷，數以百計居民緊急疏散。當局派出200多名消防員和幾十輛消防車灌救，並於午夜前將大火撲滅。
出事燃料庫由國營石油公司營運，供應全國約四分一燃油，初步調查指是雷電擊中油管，引發火災，石油公司強調不會影響燃料供應。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日