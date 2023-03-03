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印尼雅加達燃料庫大火多人死傷
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2023年03月04日
【有線新聞】印尼雅加達燃料庫大火，至少15人死亡，近50人受傷，另有16人失蹤。
現場多棟建築被燒毀，剩下大片頹垣敗瓦，救援人員繼續在現場搜救，用擔架抬走死傷者。
燃料庫周五晚起火，火勢迅速蔓延至附近民居，焚燒超過兩小時，造成多人死傷，數以百計居民緊急疏散。當局派出200多名消防員和幾十輛消防車灌救，並於午夜前將大火撲滅。
出事燃料庫由國營石油公司營運，供應全國約四分一燃油，初步調查指是雷電擊中油管，引發火災，石油公司強調不會影響燃料供應。
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