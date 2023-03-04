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醫生上月為拜登移除基底細胞癌

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  • 2023年03月04日
醫生上月為拜登移除基底細胞癌
【有線新聞】美國白宮醫生發聲明，指上月為總統拜登移除基底細胞癌。
醫生指拜登接受身體檢查時，從胸部切除基底細胞癌，所有癌組織都成功被移除，康復進度良好，拜登毋須進一步治療，但要繼續接受皮膚病監測。基底細胞癌是一種常見的皮膚癌，一般不會擴散到其他組織。醫生早前認為80歲的拜登，仍然勝任總統工作。
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