工程師人手荒　業內培訓四年可考獲資格　業界冀政府加大資助

【有線新聞】工程師人手短缺情況持續，有工程師參與業界培訓計劃，四年可考取專業資格，比傳統需要六年見習期更快。工程師學會希望政府可以加大資助，讓業界可更快訓練人手應付需求。

Karen五年前成為見習工程師，與每名畢業生一樣，都希望盡快考取專業資格，不過要成功，就要具備前線到後勤的工作經驗， 於是她加入了一間大公司，參加公司的培訓計劃，透過不斷轉換崗位累積經驗，最終用了四年就順利考牌。

機械工程師梁嘉朗Karen：「我以設計為例，其實設計時沒有到過現場實地考察，不知道以後運作、維修會出現甚麼問題時，考慮的事情便少了很多，很多東西都會忽略了，反而自己做過，知道對以後運作是好的，或對維護是不好的，設計上又會更完善，所以這些經驗都相當重要的。」她指大公司較中小型公司，能提供較多培訓資源，所以更受歡迎，如果加入的公司沒有培訓計劃，就要花費長達六年時間累積所需經驗。

建造業議會最新數據顯示，工程師所屬的建造業專業人員，今年有4,000名職位空缺，若情況持續，三年後空缺將增加至6,500個。工程師學會認為業內培訓計劃，可以加快訓練人手應付業界所需，希望政府能增加資助。

工程師學會高級副會長李志康：「如果是大公司資源會較多 ，自然可以給予較高的薪酬，如果是中小型企業，薪酬水平會較低。如果有政府資助，我相信中小企的薪酬水平，會與大企業較接近。中小企都可以招募工科畢業生，加入他們的企業幫忙。」李志康建議政府，將對業界的資助由現時每月5,000多元，增加至一萬元，同時加大資助名額，有信心業界三年內可以收窄人手差距。