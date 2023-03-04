屯門過路男遭的士撞倒　傷重不治

【有線新聞】屯門一名男子過馬路遭的士撞倒，傷重不治。

的士車頭燈碎裂、車頭蓋凹陷。凌晨5時許，的士沿屯門鄉事會路往三聖邨，至屯合街交界時，撞倒一名過馬路68歲男子，他倒地昏迷，由救護車送往屯門醫院，搶救後不治，66歲男的士司機協助調查。