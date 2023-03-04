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屯門過路男遭的士撞倒 傷重不治
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2023年03月04日
【有線新聞】屯門一名男子過馬路遭的士撞倒，傷重不治。
的士車頭燈碎裂、車頭蓋凹陷。凌晨5時許，的士沿屯門鄉事會路往三聖邨，至屯合街交界時，撞倒一名過馬路68歲男子，他倒地昏迷，由救護車送往屯門醫院，搶救後不治，66歲男的士司機協助調查。
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