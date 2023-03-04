油麻地35歲男涉藏毒等被捕　檢約千元疑大麻糖

【有線新聞】警方在油麻地拘捕一名男子，涉嫌車內藏有懷疑大麻糖，巿值約一千元。

被捕35歲男子黑布蒙頭，鎖上手銬，在現場協助警方調查。凌晨12時許，警員在廟街近佐敦道，搜查一輛停泊在路邊的可疑私家車，檢獲約100粒懷疑大麻糖及一支壘球棍，警方緝毒犬協助搜查，車上男子涉嫌藏毒及藏有攻擊性武器被捕。