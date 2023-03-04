孔繁毅：將研長者及長期病患者每半年打針　撤口罩令後上呼吸道感染略增

【有線新聞】政府專家顧問孔繁毅說，疫苗顧問專家委員會將會討論，是否容許長者及長期病患者可每半年接種一次新型肺炎疫苗，又說近日撤銷口罩令，上呼吸道感染個案只是輕微增加。

口罩戴了數年，終於可以脫下。有專家說本港現時混合免疫屏障高，是放寬的合適時機，上呼吸道感染個案這幾天亦只是輕微上升。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅：「我們在醫院是見到多了少許上呼吸道病毒的病人，但整體是非常穩定，我都說過去年這時候，我們正照顧超過200名這類病人，但現時所指的是10多名病人左右，大部分都十分年長，90至100歲的長者。」

孔繁毅提醒小朋友，在學校毋須長期戴口罩，因長遠會影響言語發展，又認為小學及幼稚園學生，上學前都可毋須做快測。

日後要有效控制疫情，孔繁毅說可能要好像流感針般，定期接種加強劑，專家委員會與科學委員會將會討論。

孔繁毅：「可能每年入冬前都會建議大家，除了接種流感疫苗，亦可同時接種一劑新型肺炎疫苗加強劑，令整體的社區免疫屏障再次增加，因為知道隨著時間，對新型肺炎抗體會逐步下降，一些高危人士尤其是十分年長、65歲以上長者或長期病患者，每半年接種一次新型肺炎疫苗。」

他說，港大已完成由微生物學系研發的噴鼻式疫苗第二期臨床研究，如效果理想，希望藥廠來港申請註冊，最快下半年供市民接種。