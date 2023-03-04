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港大禁教學、功課用AI軟件 孫東：會成立委員會研究應用問題
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】港大禁止在教學及做功課時，使用人工智能軟件ChatGPT，否則會視為抄襲。創新科技及工業局局長孫東說，新技術是擋不住，會成立委員會研究應用問題。
孫東：「對於本港一些大學率先提出不允許學生使用，我們也理解，比如最開始ChatGPT去年11月剛推出，史丹福大學也是率先提出學校不能用，創辦人都是史丹福大學的，這是可以理解。我們現在關心的是，香港怎麼能夠開發出這樣好的平台，這個我們更加關心。至於各個學校的取態，我們會跟有關方面多研究及溝通，新技術是任何人都擋不住的，我們一定要抱着開放態度。」
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