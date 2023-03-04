i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
張國鈞明啟程訪歐 稱已備港區國安法資料 如被問及將理直氣壯回應
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】律政司副司長張國鈞明天出訪歐洲，他說在上月出訪中東，沒聽到有商界因《國安法》對香港的投資環境有疑慮，形容「預備了的資料都沒拿過出來」，今次出訪會繼續做好解說。
律政長副司長張國鈞：「要出訪當然甚麼資料都會帶備，一定要做足功課。到底屆時是否需要用到資料？就視乎情況，但我認為我們持平常心，你在這方面有問號我就回答，我們理直氣壯，怕甚麼？我們說的是真實說話，有哪一句是謊言？《香港國安法》實施後是否穩定了？法庭是否一直在秉持公義？無論甚麼人被審訊都是公平，我們見得到。有沒有人質疑香港法庭偏袒？我們是帶着事實出訪，最重要我們都理直氣壯。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
下一則新聞
下一則新聞
拜登晤朔爾茨談俄烏局勢
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜消息：估計死者車上遇害 警龍尾村排污系統抽樣本化驗有否人體組織
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
香港奇案｜回顧7大恐怖凶案 兇徒出獄近況 有人做老闆有人再入獄
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
蔡天鳳碎屍案｜一子女就讀哈羅國際學校 校方倡學生暫停用電子設備 紅十字會收龍尾村民心理輔導求助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
壽司郎事件翻版｜南韓高中棒球隊赴台用膳 隊員用公羹食雪糕 球隊堅拒道歉：角度問題
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日