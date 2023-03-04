張國鈞明啟程訪歐　稱已備港區國安法資料　如被問及將理直氣壯回應

【有線新聞】律政司副司長張國鈞明天出訪歐洲，他說在上月出訪中東，沒聽到有商界因《國安法》對香港的投資環境有疑慮，形容「預備了的資料都沒拿過出來」，今次出訪會繼續做好解說。

律政長副司長張國鈞：「要出訪當然甚麼資料都會帶備，一定要做足功課。到底屆時是否需要用到資料？就視乎情況，但我認為我們持平常心，你在這方面有問號我就回答，我們理直氣壯，怕甚麼？我們說的是真實說話，有哪一句是謊言？《香港國安法》實施後是否穩定了？法庭是否一直在秉持公義？無論甚麼人被審訊都是公平，我們見得到。有沒有人質疑香港法庭偏袒？我們是帶着事實出訪，最重要我們都理直氣壯。」