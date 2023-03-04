返回
按輸入鍵開始搜尋

張國鈞明啟程訪歐　稱已備港區國安法資料　如被問及將理直氣壯回應

  • i-Cable
  • 2023年03月04日
【有線新聞】律政司副司長張國鈞明天出訪歐洲，他說在上月出訪中東，沒聽到有商界因《國安法》對香港的投資環境有疑慮，形容「預備了的資料都沒拿過出來」，今次出訪會繼續做好解說。
律政長副司長張國鈞：「要出訪當然甚麼資料都會帶備，一定要做足功課。到底屆時是否需要用到資料？就視乎情況，但我認為我們持平常心，你在這方面有問號我就回答，我們理直氣壯，怕甚麼？我們說的是真實說話，有哪一句是謊言？《香港國安法》實施後是否穩定了？法庭是否一直在秉持公義？無論甚麼人被審訊都是公平，我們見得到。有沒有人質疑香港法庭偏袒？我們是帶着事實出訪，最重要我們都理直氣壯。」
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日