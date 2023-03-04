返回
按輸入鍵開始搜尋

尖沙咀地盤四級火｜再有棚架竹枝著火　中間道、緬甸臺部分路段仍未解封

  • i-Cable
  • 2023年03月04日
【有線新聞】尖沙咀四級火的酒店地盤再有棚架竹枝著火。
上午9時許，酒店附近有大廈住客發現，平台一批棚架竹枝冒煙著火，在場戒備的消防升起鋼梯，開喉將火勢撲熄。
另外，緬甸臺靠近地盤一段路繼續圍封，清潔工人清理路面的雜物，中間道亦未解封，地上留有不少燒過的竹枝，尖東站K出口及L1出口仍然關閉。
海員之家俱樂部重建項目地盤前晚深夜起火，昨日凌晨升至四級，燒了約9小時後救熄，火勢波及附近幾座大廈。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日