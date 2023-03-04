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尖沙咀地盤四級火｜再有棚架竹枝著火 中間道、緬甸臺部分路段仍未解封
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2023年03月04日
【有線新聞】尖沙咀四級火的酒店地盤再有棚架竹枝著火。
上午9時許，酒店附近有大廈住客發現，平台一批棚架竹枝冒煙著火，在場戒備的消防升起鋼梯，開喉將火勢撲熄。
另外，緬甸臺靠近地盤一段路繼續圍封，清潔工人清理路面的雜物，中間道亦未解封，地上留有不少燒過的竹枝，尖東站K出口及L1出口仍然關閉。
海員之家俱樂部重建項目地盤前晚深夜起火，昨日凌晨升至四級，燒了約9小時後救熄，火勢波及附近幾座大廈。
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