尖沙咀地盤四級火｜再有棚架竹枝著火　中間道、緬甸臺部分路段仍未解封

【有線新聞】尖沙咀四級火的酒店地盤再有棚架竹枝著火。

上午9時許，酒店附近有大廈住客發現，平台一批棚架竹枝冒煙著火，在場戒備的消防升起鋼梯，開喉將火勢撲熄。

另外，緬甸臺靠近地盤一段路繼續圍封，清潔工人清理路面的雜物，中間道亦未解封，地上留有不少燒過的竹枝，尖東站K出口及L1出口仍然關閉。

海員之家俱樂部重建項目地盤前晚深夜起火，昨日凌晨升至四級，燒了約9小時後救熄，火勢波及附近幾座大廈。