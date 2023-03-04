支聯會拒交資料案｜鄒幸彤等三人罪成　官指從該會背景有理由相信屬外國代理人

【有線新聞】支聯會被控拒絕提交資料案，前副主席鄒幸彤等三人罪成，押後至下星期六求情及判刑。

其中兩名被告，前支聯會常委鄧岳君和徐漢光繼續獲准保釋；前副主席鄒幸彤則繼續還柙。警方國安處前年指，支聯會是外國代理人，要求支聯會提交資料但被拒絕，鄒幸彤等5人被控沒有遵從通知提供資料罪，其中三人不認罪。

辯方早前在庭上爭辯，支聯會並非外國代理人，質疑警方發出遞交資料通知書的合法性。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉說，《港區國安法》沒列明識別外國代理人門檻，現時亦沒有名單或登記機制，採納更嚴格辨識標準不設實際，從支聯會背景、政治主張及活動觀察，加上有眾多本地及海外聯繫，警務處處長有合理理由相信支聯會是外國代理人，裁定通知書合法，支聯會需要按要求提交資料。

羅德泉又說，警方要求提交的資料，最久遠亦只是來自2014年，部分資料例如會計帳目等可以輕易獲得，被告未有提供資料或與警方交涉，反而召開記者會表明不會交，顯示他們無意遵守規定，裁定三人罪成。

案件押後至下星期六求情及判刑，至於同案另外兩名被告，梁錦威和陳多偉早前已認罪，各被判囚3個月。