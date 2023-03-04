何珮珊專訪｜料部分走私案用疫前「螞蟻搬家」方式　日後入職海關須到內地受訓

【有線新聞】海關關長何珮珊出席本台節目《有理有得傾》說，預計部分走私案會回復到疫情前「螞蟻搬家」的方式，她又指日後入職海關都要到內地培訓。

海關去年偵破超過7千宗案件，其中毒品和走私案以空運及海運為主，何珮珊在本台節目《有理有得傾》說，預計復常後走私模式亦會改變，「可能會轉移回到疫情之前用旅客的形式，以『螞蟻搬家』方式把毒品，例如數公斤至約十公斤運入香港。我們都需要少許時間觀察實際的執法數字，但無論如何我們估計疫情完結會對未來的走私，無論是毒品、私煙或其他來港的走私，都可能會帶來新挑戰。」

去年檢獲槍枝彈藥的案件有19宗，按年下跌三成，涉及真槍或部件的只有2宗。主持：「是否反映出本港國安風險有下降？」何珮珊：「國安風險的評估需要考慮一系列因素，而槍枝彈藥的案件只是其中一項。不過我個人認為這些槍枝彈藥的案件，如果有明顯下跌，對整體社會的安全是一件好事。」

為了加強國安教育，入職的海關督察需要到上海海關學院受訓五日，首批月底出發。何珮珊：「我們希望加深他們對內地海關運作、最新發展、國家安全、國情等議題的認識，以應付將來海關的工作。（主持：是否涵蓋一些愛國教育元素在內？）我們一直提倡愛國者治港，希望我們的督察學員將來在海關服務的，必定要愛國愛港，所以在這方面學習多點國情，對國家認識，尤其是在經濟、政治各方面，對他將來的工作必定有好處。」

何珮珊說隨著中港兩地通關，現職關員亦會恢復北上考察及培訓。