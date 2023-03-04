兩會｜消息指李慧琼、馬逢國列人大會議主席團　李慧琼或出任人大常委

【有線新聞】消息指，民建聯主席李慧琼晉身新一屆全國人大的主席團名單，有機會擔任人大常委。

全國人大早上在北京開預備會議，新一屆港區代表坐旅遊巴到大會堂，據了解，通過的主席團名單有兩名港區代表，包括港區代表團團長馬逢國，以及今屆才由政協轉跑道的李慧琼。按照慣例，不是團長的另一人，即李慧琼很大機會擔任常委，接替退下來的譚耀宗，但仍要經選舉程序才正式公布，李慧琼上京前說若有機會接任，一定會全力以赴，做到最好。