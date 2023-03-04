蔡天鳳碎屍案｜41歲男被控協助罪犯罪　下周一提堂

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案日前被捕的41歲男子，被落案起訴協助罪犯罪。

案件下星期一上午在九龍城裁判法院提堂。星期四被捕的41歲姓林男子，在一間出租遊艇的公司工作，警方說有理由相信，他在案發後涉嫌嘗試收取一筆金錢，協助其中一名被告經水路離港。大埔龍尾村碎屍案至今有6人被捕。