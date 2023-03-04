鴨脷洲65歲男子疑醉酒失足墮水池　遇溺死亡

【有線新聞】鴨脷洲一名65歲男子，懷疑醉酒失足墮下水池，遇溺死亡。

現場在海怡半島怡滿閣外，上午8時許，保安員報案指，發現一名男子浸在水深約1米的水池昏迷，消防到場將他救起，救護員證實當場死亡。警方初步調查，發現死者有酒氣，懷疑他醉酒後失足跌落水池溺斃。